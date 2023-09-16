الأرصاد الجوية: الجو صيفي معتدل

مع ظهور بعض السحب المتفرقة، تكون أجواء صيفية معتدلة في معظم مناطق البلاد، وفقاً للمديرية العامة للأرصاد الجوية.

وذكرت المديرية أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ولفتت المديرية، في نشرتها الصباحية، إلى أن الجو صحو بشكل عام، في حين تكون الرياح متقلبة إلى غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر، وخاصة في المنطقة الجنوبية والوسطى والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما ليلاً، فيكون الجو معتدلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية وفرصة لتشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الساحلية والجنوبية خلال ساعات الصباح.