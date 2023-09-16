الجو صيفي معتدل مع بقاء الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل

أجواء صيفية معتدلة مع ظهور بعض السحب المتفرقة تشهدها اليوم معظم مناطق البلاد، فيما يكون الجو سديمياً في المناطق الشرقية والبادية حسب النشرة الصباحية لمديرية الأرصاد الجوية.

وتبقى درجات الحرارة وفق توقعات الأرصاد أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا، ويكون الجو صحواً بشكل عام والرياح متقلبة إلى غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر، وخاصة في المنطقة الجنوبية والوسطى والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما ليلاً فيكون الجو معتدلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية وفرصة لتشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الساحلية والجنوبية خلال ساعات الصباح.