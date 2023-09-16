الحماية المدنية الجزائرية: إخماد 20 حريقاً في بجاية

أعلنت مديرية الحماية المدنية بولاية بجاية الجزائرية إخماد نحو 20 حريقاً في غابات بعدة مناطق بالولاية.

وبحسب ما ذكرت خلية الإعلام والاتصال التابعة للمديرية، فإنه لم يتبق سوى حريق واحد في عش الباز ببلدية بجاية، وحريق آخر بالمكان المسمى مهوي ببلدية تيشي، الذي تم إخماده ومازال تحت المراقبة، موضحة بأنه تم تسخير كل الإمكانيات، بما فيها الطيران، للحد من انتشار وتوسع رقعة هذه الحرائق.

من جانبه، أفاد مدير الحماية المدنية لولاية بجاية في الجزائر، العقيد نور الدين فدي، بأنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية كانت أو مادية، وخاصة بعد إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفادياً لأي مخاطر.