الزراعة تعتمد أتمتة توزيع المازوت الزراعي

بهدف تحقيق العدالة في توزيع المازوت الزراعي بين كافة القطاعات “الخاص والتعاوني والمشترك” وايصال الكميات إلى مستحقيها، عملت وزارة الزراعة، مع الجهات ذات الصلة، على أتمتة توزيع مادة المازوت الزراعي، من خلال وضع قاعدة بيانات بأسماء الفلاحين وحيازاتهم الفردية للقطاعات الثلاثة.

وذكرت الوزارة أنه سيتم تفعيل المنح في الشهر القادم وفق الأسس التالية:

– تعتبر قاعدة البيانات أساس المنح للفردي والتعاوني.

– يتوجب على كل حائز زراعي مراجعة الوحدة الإرشادية والحصول على تنظيم زراعي عن الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2023- 2024 للفلاح الفردي والتعاوني.

وتذكر وزارة الزراعة: كافة الفلاحين بضرورة مراجعة مديريات الزراعة في محافظاتهم أو أقرب وحدة ارشادية للحصول على التنظيم الزراعي أو الكشف الحسي، حيث سيتم اعتماد التنظيم الزراعي أو الكشف الحسي للمساحات المخطط زراعتها على مستوى الفلاح والمزارع للموسم الزراعي 2023- 2024 أساساً في تحديد كمية المحروقات اللازمة للاستثمار ومن ثم تفعيلها على البطاقة الذكية الخاصة بكل منهم.