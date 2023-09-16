القدس المحتلة.. إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء للاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في جنوب نابلس في الضفة الغربية، أصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس من عدة محاور، وحاصرت عدة أحياء فيها واعتدت على عدد من منازل الفلسطينيين وفتشتها، وخربت ممتلكاتهم وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بينهم طفل لا يتعدى عمره العام الواحد.

وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على البلدة منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث أغلقت مداخل ومخارج البلدة وسط تعزيزات عسكرية في محيطها كما قامت بتجريف عدد من الطرق حولها.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأوضح مدير الحرم الإبراهيمي غسان الرجبي لوكالة وفا أن قوات الاحتلال أغلقت الحرم ومنعت المصلين من الدخول إليه، مشيراً إلى أن هذه الممارسات العدوانية تأتي ضمن مخططاتها لتهويد الحرم والاستيلاء عليه.