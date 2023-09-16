بحضور رسمي وديني وشعبي.. تدشين كنيسة رقاد السيدة في طرطوس

افتتح غبطة البطريرك يوحنا العاشر اليازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، كنيسة السيدة مريم عليها السلام، في قرية صايا بريف طرطوس، وسط حضور ديني ورسمي وشعبي كبير.

وشارك وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد في حفل الافتتاح، والذي حضره كلا من محافظ طرطوس فراس الحامد، وأمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد حسين، إلى جانب مطارنة المحافظات السورية للروم الأرثوذكس، ومنهم راعي أبرشية اللاذقية للروم الأرثوذكس المطران أثناسيوس فهد، ومدير الأوقاف وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وتحدث غبطة البطريرك اليازجي عن معاني بناء الكنيسة، وأنها بيت للمحبة والأخلاق وعبادة الله، وأن بناءها يعبر عن التمسك بالأرض والجذور رغم صعوبة الظروف، متمنياً الخير والبركة والرحمة لأهل القرية وللسوريين جميعاً.

بدوره، أكد وزير الأوقاف على أن سورية تفخر بأنها مهد المسيحية ومنطلق الإسلام، وأنها لايمكن أن تكون إلا بنموذج المواطنة المبني على رسوخ علاقة المودة بين المسلمين والمسيحيين، وأن المساجد والكنائس هي مصدر للخير والنور، والرحمة والمحبة، وضمان للقيم والأخلاق في المجتمع.