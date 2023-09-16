قمة الجولة الرابعة من الدوري الألماني.. لا غالب ولا مغلوب

نجح باير ليفركوزن في إجبار مضيفه بايرن ميونخ على تعادل درامي (2-2)، يوم أمس على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وسجل هاري كين هدف تقدم بايرن في الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل أليخاندرو جريمالدو النتيجة لليفركوزن بالدقيقة 24، لكن الفريق البافاري سجل هدفا قاتلا عن طريق ليون جوريتسكا (86)، قبل أن يأتي التعادل لليفركوزن عن طريق إزيكويل بالاسيوس بهدف التعادل (90+4).

و أبقى التعادل الوضع كما كان قبل المباراة، فاستمر ليفركوزن في صدارة الترتيب بوصوله للنقطة العاشرة، متفوقا على بايرن بفارق الأهداف.