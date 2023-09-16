منصة فيرمو: غابات شمال غرب سورية تتأثر اليوم وغداً بمستوى متوسط لخطورة الحرائق

بينت منصة الغابات ومراقبة الحرائق (فيرمو) أن خرائط خطورة الحريق لغابات شمال غرب سورية لهذا اليوم وغداً تشير إلى استمرار تأثر معظم مواقع الغابات بمستوى الخطورة المتوسط المترافق مع تأثيرات من المستويات المرتفعة والمرتفعة جداً على المواقع الشرقية.

وأوضحت المنصة في منشور لها عبر صفحتها على الفيسبوك أن الظروف الطبيعية من حرارة وجفاف داعمة للمستويات المرتفعة لخطورة الحريق محذرة من أي نشاطات قد تكون سبباً في نشوب أي حريق.

ولفتت المنصة إلى أنه يتم إعداد الخرائط في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي-مديرية الحراج والمديرية العامة للأرصاد الجوية داعية جميع المواطنين إلى عدم إشعال أي نيران والإبلاغ عن أي نار أو دخان عبر الاتصال على الأرقام المجانية 188 و113.