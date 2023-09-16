وزارة التربية تعلن عن شروط التقدم لفحوص القيد والقبول لمفاضلة معاهد التربية الرياضية

أعلنت دائرة التربية الرياضية في مديرية الأنشطة الفنية والرياضية بوزارة التربية اليوم، عن شروط التقدم لفحوص القيد والقبول التي تؤهل الطلاب الناجحين فيها لمفاضلة معاهد التربية الرياضية للعام الدراسي 2023- 2024.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن تقديم طلبات الاشتراك بالفحوص الفنية يبدأ اعتباراً من يوم غد الـ 17 من أيلول الجاري ويستمر لغاية الـ 27 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أن الفحوص الرياضية الفنية وفحص المقابلة والفحص الطبي تنفذ اعتباراً من يوم الثلاثاء الـ 19 من أيلول الجاري وتستمر لغاية يوم الخميس الـ 28 منه بما فيها يوما الجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية انتهاء العمل في المكان الذي يحدد في إشعار قبول طلب الاشتراك.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل لزيارة موقعها الإلكتروني.