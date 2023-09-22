البحارة يعودن بنقطة من أرض الجيش في الدوري الممتاز

البعث ميديا – مجد عمران

تعادل فريق تشرين مع مضيفه الجيش بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم على ملعب الجلاء في دمشق في الجولة الافتتاحية للدوري الممتاز بكرة القدم.

البحارة دخلوا اللقاء وأعينهم على النقاط الثلاث فهددوا مرمى” الزعيم” بأكثر من كرة إلا أن تألق الحارس عبد اللطيف النعسان والدفاع الجيشاوي حرم الضيوف من التقدم، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن اللاعب كامل كواية من إحراز هدف التقدم لتشرين في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.

في شوط المدربين استطاع فريق الجيش أن يسحبوا السيطرة من البحارة ، وأعالجيشاد اللاعب رامي الترك المباراة لنقطة البداية بإحرازه هدف التعادل للجيش في الدقيقة 54 .

وبالرغم من التبديلات والمحاولات العديدة إلا أن النتيجة بقيت كما هي.

في بقية نتائج الجولة فاز حطين على ضيفه الوحدة بهدف نظيف ، والساحل على ضيفه الحرية بهدفين، كما تعادل الوثبة مع مضيفه الطليعة دون أهداف.