على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.. صباغ يلتقي عبد اللهيان وبيدرسون وكبير مستشاري رئيس إريتريا

بحث رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، السفير بسام صباغ، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية والمميزة بين البلدين، وتسريع تطويرها في عدد من المجالات المهمة.

على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الجانبان، خلال اللقاء، على ضرورة احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية والاستمرار في جهود مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل نهائي، حيث شددا على أهمية الاجتماعات التي تعقد بصيغة أستانا لتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن في المنطقة.

كما التقى صباغ كبير المستشارين السياسيين لرئيس إريتريا يماني غبريب، وناقش معه سبل تعزيز العلاقات بين سورية وإرتيريا، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف التشاور بين الجانبين.

وشدد صباغ على أهمية العمل المشترك، بما في ذلك، في إطار مجموعة أصدقاء الدفاع عن الميثاق، لفضح الآثار الكارثية للإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الدول الغربية على عدد من الدول ومن ضمنها سورية وإريتريا، وإدراجها على جدول أعمال جميع الاجتماعات رفيعة المستوى والقمم الدولية التي تعقد تحت مظلة الأمم المتحدة.

وفي السياق، لفت السفير صباغ خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون إلى الانتهاكات الفاضحة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في سورية، والناجمة عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة السورية والوجود العسكري الأمريكي والتركي غير الشرعي في شمال سورية، إضافة إلى الحصار الاقتصادي اللاإنساني المتمثل بالإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية التي تفاقم معاناة السوريين.

بدوره عرض بيدرسون نتائج اللقاءات التي أجراها خلال تواجده في نيويورك مع عدد من المسؤولين في المنطقة وخارجها، وذلك في إطار الجهود التي يقوم بها لتنفيذ الولاية المنوطة به.