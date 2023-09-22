غداً افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19.. وسورية تشارك بخمس ألعاب

تفتتح غداً دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، في مدينة خانجو، بمشاركة 12500 رياضي ورياضية يمثلون 40 بلداً آسيوياً، يتنافسون في 40 لعبة رياضية تتضمن 481 سباقاً ومسابقة وتستمر حتى الثامن من شهر تشرين الأول القادم.

وتشارك سورية بخمس ألعاب، هي الفروسية ورفع الأثقال والملاكمة والمصارعة وألعاب القوى.

وتبدأ منافسات ألعاب القوى التي يمثلنا بها مجد الدين غزال في مسابقة الوثب العالي بداية الشهر القادم، وفي رفع الأثقال معن أسعد في السابع من الشهر القادم، وفي الملاكمة أحمد غصون ومحمد مليس من 24-9 ولغاية 5-10، وفي المصارعة عمر صارم وينال برازي من 4-10 ولغاية 7-10، وفي الفروسية من خلال الفارسين أحمد حمشو وعمرو حمشو من 25-9 ولغاية 5-10.

وأقيمت أمس مراسم رفع العلم السوري في القرية الأولمبية مع استقبال رسمي للوفود المشاركة بحضور الوفد السوري، قام خلاله رئيس البعثة السورية عمر العاروب بتقديم درع اللجنة الأولمبية السورية للجنة المنظمة للدورة.