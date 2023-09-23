الحرارة أعلى من معدلاتها

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكلٍ عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وحاراً سديمياً في المناطق الشرقية والبادية، ومعتدلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة ليلاً على المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والجنوبية وأجزاء من المنطقة الساحلية خلال ساعات الصباح الباكر.

ولفتت المديرية إل أن الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبات نشطة في ساعات بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.