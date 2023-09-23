بحضور الرئيس الأسد والسيدة الأولى.. افتتاح دورة الألعاب الآسيوية ال19 في الصين

بحضور السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد، افتتحت، اليوم، رسمياً دورة الألعاب الآسيوية في نسختها التاسعة عشرة، التي تستضيفها مدينة خانجو الصينية، والتي تستمر منافساتها لغاية الثامن من تشرين الأول المقبل.

حفل الافتتاح، الذي حضره الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعدد من رؤساء الدول والمسؤولين الرياضيين العالميين، وقادة الوفود المشاركين، إضافة إلى ثمانين ألف متفرج، تضمن العديد من الفقرات الاستعراضية الرياضية، كمت تم استعراض للوفود الرياضية المشاركة وإضاءة الشعلة الاحتفالية، وعرض للرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الواقع المعزز.

القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، راجا راندير سينغ، نون بجهود اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية، من خلال استعدادها للمهرجان الرياضي القاري، وذلك خلال كلمة له في حفل الافتتاح.

ويشارك في الدورة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية من 45 دولة، يتنافسون على 481 ميدالية ذهبية، ستوزع في 40 رياضة مختلفة، وستكون تسع منها مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل.