جرحى الوطن يختارون اختصاصاتهم الجامعية

نظّم مشروع جريح الوطن والاتحاد الوطني لطلبة سورية ورشات (عينك على اختصاصك) التفاعلية في مختلف الجامعات الحكومية السورية، لتمكين جرحى الوطن الذي نجحوا في الشهادة الثانوية العامة من إكمال مسيرتهم التعليمية الجامعية وتحسين فرصهم الحياتية.

وأوضح المشروع، في منشور له عبر فيسبوك، أن الورشات أقيمت لتعريف الجرحى بالاختصاصات الجامعية المناسبة لهم، وفق النتائج التي حققوها في شهادة التعليم الثانوي، والإجابة عن استفساراتهم ومساعدتهم في التسجيل على المفاضلة الإلكترونية.

ولفت المشروع إلى أنه وبعد إقامة الورشات التفاعلية كانت هناك زيارات ميدانية للأقسام ضمن المعرض، حصل فيها الجرحى على شرح مفصل حول أنظمة التعليم المختلفة (الافتراضي والعام والمفتوح والمنح الخاصة) ومدى ملاءمتها لظروف ورغبة كل جريح بما يضمن انتقاء الاختصاص الأفضل.