الصفدي وعبد اللهيان يبحثان عدة قضايا بينها الوضع في سورية

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عدة قضايا، بينها تطورات الوضع في سورية.

وذكرت وكالة عمون الأردنية أن الصفدي وعبد اللهيان بحثا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قضايا ثنائية وإقليمية، بينها الأزمة في سورية والجهود العربية والأممية لحلها وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة وقرار مجلس الأمن 2254 وبما يحفظ وحدة سورية وتماسكها وأمنها واستقرارها.

وأكد الصفدي حرص الأردن على إنهاء كل التوترات في المنطقة وتطوير العلاقات مع إيران على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، لافتاً إلى أهمية الحوار الأمني الذي كان بدأه البلدان لتحقيق ذلك.