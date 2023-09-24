بجهود حثيثة.. القبض على خمسة إرهابيين في الأنبار

ألقت القوات العراقية القبض على خمسة إرهابيين في محافظة الأنبار.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الاستخبارات العسكرية العراقية قولها في بيان مساء أمس: إنه بعمليات منفصلة وجهود حثيثة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي قيادة الفرقة السابعة والعاشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للقواطع تم نصب كمائن محكمة في قضاءي الفلوجة وراوه، أسفرت عن إلقاء القبض على 5 متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين ينتمون إلى عصابات “داعش” الإرهابية، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة أصولاً.