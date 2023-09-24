جامعة دمشق تعلن عن بدء التسجيل في دبلوم التأهيل التربوي

أعلنت جامعة دمشق بدء التسجيل في دبلوم التأهيل التربوي (التعليم العام- التعليم الموازي) في كليات التربية التابعة للجامعة وفروعها في المحافظات، اعتباراً من الـ 1 من تشرين الأول القادم ولغاية الـ 15 منه.

وكانت جامعة دمشق افتتحت دبلوم التأهيل التربوي في العام الدراسي 2011- 2012، بهدف تمكين العاملين في الحقل التربوي من غير المؤهلين تربوياً من تحقيق نموهم المهني والحصول على شهادة التأهيل التربوي، ومدة الدراسة فيه عام دراسي واحد، يمنح الطالب بعدها دبلوماً يؤهله للتدريس في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي.