شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال شرق طولكرم
استشهد فلسطينيان فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص عليهم ما أدى إلى استشهاد الشابين عبد الرحمن أبو دغش 32 عاماً وأسيد جبعاوي 21 عاماً جراء إصابته بالرصاص في رأسه.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة ترافقها جرافات عسكرية وسط إطلاق نار كثيف وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل الفلسطينيين.