 72 مشروعاً يشاركون في معرض الباسل للإبداع والاختراع

انطلقت، مساء اليوم، فعاليات الدورة الـ 21 من معرض الباسل للإبداع والاختراع، على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق، بمشاركة 72 مشروعاً من سورية والعراق.

ويتميز المعرض هذا العام بوجود حاضنات للأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على تطبيق أفكارهم وتنفيذها، حيث تتوزع المشاريع المشاركة بواقع 17 مشروعاً من منظمتي (طلائع البعث وشبيبة الثورة)، ومشروعين لذوي الإعاقة وجرحى الجيش، و3 مشاريع من العراق، إضافة إلى 50 مشروعاً فردياً.

وتضم المشاركات مشاريع في مجال الصناعة والزراعة والطاقات البديلة والبيئية والتكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية والطبية.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض تقيمه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية، والأمانة السورية للتنمية ومحافظة دمشق وجمعية المخترعين السوريين، والهيئة العليا للبحث العلمي والاتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث، وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وبشراكة استراتيجية مع اتحاد غرف التجارة السورية.