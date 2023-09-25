الرئيس الأسد يلتقي رئيس الوزراء الصيني ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

التقى السيد الرئيس بشار الأسد اليوم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في العاصمة الصينية بكين.

وقال الرئيس الأسد خلال اللقاء: أهنئكم على التنظيم الرائع لافتتاح بطولة الألعاب الآسيوية، وأتوجه بالشكر لكم على الاهتمام بتفاصيل هذه الزيارة لكي تكون زيارة ناجحة.

وأضاف الرئيس الأسد: أود أن أوجه الشكر للحكومة الصينية على الدعم الذي قدمته لسورية خلال الحرب بشكل عام، وخلال الزلزال بشكل خاص، سواء كان دعماً إنسانياً أو سياسياً.

وأكد السيد الرئيس أن الصين تلعب دوراً كبيراً على الساحة الدولية وفي إعادة التوازن الدولي في هذا العالم.

كما التقى الرئيس الأسد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي.

يتبع..