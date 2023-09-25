حررت القوات الروسية قرية أوريخوفو فاسيليفكا شمال غرب مدينة أرتيموفسك.

رئيس حركة (نحن مع روسيا)، فلاديمير روغوف، ذكر، عبر قناته على التلغرام، “بأن الجنود الروس تمكنوا من طرد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على الجانب الشمالي من اتجاه أرتيموفسك، وحرروا قرية أوريخوفو-فاسيليفكا وعند تنفيذ الهجوم فاجأ رجالنا، النازيين الأوكرانيين الذين لم يتوقعوا الهجوم وقاموا بالفرار”.

وأشار روغوف إلى أهمية تحرير هذه القرية في تحسين المواقع التكتيكية للقوات الروسية بشكل كبير.