سون ينقذ “السبيرز” من فخ أرسنال

اكتفى آرسنال بالتعادل (2-2) مع ضيفه وجاره توتنهام هوتسبير، يوم الأحد على ملعب الإمارات في ديربي شمال لندن، ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 26 بهدف عبر النيران الصديقة، بواسطة الأرجنتيني كريستيان روميرو، مدافع توتنهام.

وأدرك الكوري الجنوبي هيونج مين سون التعادل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 42، غير أن بوكايو ساكا أضاف الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وعاد سون لهز الشباك من جديد،في الدقيقة 55، ليحصل كل فريق على نقطة في ديربي شمال لندن.

وارتفع رصيد توتنهام، إلى 14 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف أمام آرسنال.