نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي.. خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر من الخدمة

خرجت محطة تحويل الكهرباء ناحية تل تمر 20-66 ك.ف من الخدمة، نتيجة اعتداءات الاحتلال التركي التي استهدفت الخط الكهربائي المغذي للمحطة.

مدير عام شركة كهرباء الحسكة، المهندس صالح إدريس، بين، بحسب ما نقلت وكالة سانا، أن المحطة خرجت من الخدمة، نتيجة استهداف الاحتلال التركي خط (66 ك.ف) المغذي للمحطة بعدد من القذائف في منطقة أم الكيف بريف تل تمر، ما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن منطقة تل تمر والتجمعات السكانية والقرى المحيطة بها.

وأشار إلى أن الشركة ستحرص على إجراء الإصلاح اللازم للخط وإعادة الخدمة إلى المحطة بأسرع وقت ممكن.