إطلاق خدمات التجنيد عبر بوابة المغتربين
بهدف تبسيط إنجاز المعاملات التجنيدية للمكلفين بخدمة العلم والمقيمين خارج الأراضي السورية، وبالتعاون بين وزارة الدفاع – مديرية التجنيد العامة ووزارة الخارجية والمغتربين – المكتب القنصلي، ووزارة الاتصالات والتقانة، أطلقت الشركة السورية للاتصالات خدمات التجنيد عبر بوابة المغتربين في منظومة إنجاز المعاملات الالكترونية.
ومن خلال المنظومة أصبح بإمكان المواطنين السوريين المغتربين الحصول على خدمات (التأجيل بمعذرة الإقامة للمرة الأولى وتجديد التأجيل بالإقامة ودفع البدل النقدي للاحتياط ودفع البدل النقدي وبدل فوات الخدمة وتسهيلات زيارة المغتربين).
يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالخدمات المذكورة من خلال دليل المعاملات عبر الموقع الرسمي
www.ecsc-expat.sy.