الشؤون الاجتماعية تبحث سبل تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية الاجتماعية الروسية

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد مع رئيس فرع المنظمة الدولية الاجتماعية الروسية في سورية المهندس ميشيل التلي وأعضاء من مجلس الإدارة واقع عمل المنظمة والخدمات التي تقدمها.

وتم خلال اللقاء استعراض التطوير والتوسع بخدمات المنظمة وفق الاحتياج، في ظل الظروف التي فرضت نفسها خلال الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية، والتوجه لتنفيذ مشاريع أكثر استدامة تحقق التنمية بالمناطق المستهدفة.

وأكد الوزير المنجد أهمية وضع خطة عمل مشتركة وتأطيرها باتفاقيات تتم متابعة آليات عملها وتقييم مخرجاتها وتأثيرها في المناطق المستهدفة، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتحقيق المنفعة المجتمعية، والتي تعتبر هدف الوزارة بكل شراكاتها مع مختلف الأطراف التي تقوم باحتضانها وتذلل العقبات التي تواجهها لتسريع آليات عملها ضمن هذه الرؤية.

من جهته، أوضح رئيس فرع المنظمة أهمية الشراكة مع الوزارة لتحقيق التقدم بعمل المنظمة على الأرض، والسرعة في الإنجاز لتحقيق الأهداف المشتركة.