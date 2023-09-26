“رحلة يوسف” بطل مهرجان ساينتو الدولي في إيطاليا

حصد الفيلم الروائي السوري الطويل “رحلة يوسف” للمخرج جود سعيد الجائزة الذهبية عن فئة أفضل فيلم بمهرجان ساينتو الدولي لسينما المؤلف في دورته العشرين في إيطاليا.

والفيلم الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما وإخرج جود سعيد، تشارك كتابة السيناريو مع وسام كنعان، بطولة الفنان أيمن زيدان، إضافة إلى كوكبة من الفنانين السوريين: ربا الحلبي، سامر عمران، سيرينا محمد، وائل زيدان، وائل أبو شعر، جواد السعيد، أحمد الدرويش، حيان بدور.

ويرصد الفيلم رحلة جد يحمل حفيده بحثاً عن أمل مفقود بحياة أفضل، حيث يتمحور العمل حول أسرة يوسف التي ما زالت تعيش في سوريا رغم كل الخراب، لكنها في لحظة ما ستضطر مجبرة للهرب من البلاد واللجوء إلى أحد المخيمات القريبة من لبنان، في انتظار فرصة أفضل للفوز بالحياة والحب.

يذكر أن الفيلم افتتح مشاركاته في مهرجان القاهرة، وحاز جائزة السيناريو في مهرجان كازابلانكا للفيلم العربي، ونال جائزة أفضل سيناريو في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في الدورة الـ 4 من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي وشارك أيضاً في مهرجان روتردام للفيلم العربي الذي عُقِد في بداية هذا الشهر، كما حصد في الـ 19 من الشهر الحالي الجائزة الذهبية في مهرجان تارانتو السينمائي الدولي بإيطاليا بنسخته الثامنة.

وكما سيشارك فيلم “رحلة يوسف” الشهر القادم حاضراً في مهرجان بروكسل للفيلم العربي، وبرشلونة، والفاميك في فرنسا.