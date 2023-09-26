رحيل الخزاف رأفت الساعاتي عن عمر ناهز ٨٣ عاماً

نعت وزارة الثقافة الخزاف رأفت الساعاتي الذي وافته المنية عن عمر ناهز ٨٣ عاماً.

الراحل الساعاتي من مواليد حمص 1940, خريج كلية الآداب “الآدب الانكليزي” تخصص في مركز وليد عزت للفنون التطبيقية بدمشق، اتبع دورة بالخزف في ألمانيا بطريقة الدولاب، عضو اتحاد الفنانين التشكيليين, مشارك بالمعارض السنوية الجماعية التي تقيمها وزارة الثقافة السورية.

ويعد أحد الفنانين القلائل الذين اكتشفوا منذ أكثر من أربعة عقود أسرار وجماليات التعامل مع القطع الفنية الخزفية باعتبارها صياغة تشكيلية بحد ذاتها.

واستطاع خلال مسيرته الفنية الطويلة أن يبني عوالمه الفنية، ويحقق رغباته وأحلامه، مستخدماً الخامات والألوان النارية التي تتفق في مدلولاتها الجمالية مع اتجاهات الفنانين المحدثين، قدر ما تتفق مع انضباطية الحركة في التشكيل العقلاني، وضمن صياغة لها ملامسها وجمالياتها الخاصة.‏