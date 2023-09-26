فيلم “فوتوغراف “يحصد الجائزة الفضية بمهرجان الغردقة لسينما الشباب في مصر

نال الفيلم السوري الروائي القصير “فوتوغراف” للمخرج السينمائي المهند كلثوم وإنتاج المؤسسة العامة للسينما الجائزة الفضية بمهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى الذي أنهى فعالياته مساء اليوم في مدينة الغردقة بمصر.

وتنافس الفيلم الذي كتبته له السيناريو بثينة نعيسة وبطولة الفنانين سليمان الأحمد وغالب شندوبة وجمال العلي وصفوح ميماس وعتاب أبو سعدة على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة الرسمية 20 فيلماً قصيراً من عدة دول منها -إضافة إلى سورية- مصر واليابان والصين والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وإنكلترا وسويسرا والبرتغال وسلوفاكيا والسودان والكويت.

تدور أحداث الفيلم حول تأثيرات الحرب السورية وما بعد الحرب على الطفل السوري والعمالة التي تفرض عليهم للوقوف إلى جانب عائلاتهم لتقديم الدعم المالي لهم مقابل الاستغناء عن حقوقهم التعليمية، ويتحدث عن الأثر الذي تعرضوا لهُ فيما بعد الحرب بالإضافة إلى أنه يطرح منعكسات الأزمة وصراع الإنسان على البقاء.

ويضم فريق عمل الفيلم كلاً من مدير الإنتاج خالد الأحمد ومدير التصوير محمد مطر ومشرف الإضاءة جمال مطر ومونتاج وغرافيك نور الدين الكردي وموسيقا خالد رزق ومخرج منفذ علي الماغوط وسينوغراف سلام حسينو وسكريبت رهف خضور والصوت حسان كوكش وفوتوغراف مهند بيضة وعلاقات عامة فاطر سليمان ومكياج مازن صبورة وكلاكيت هلا اللحام وملابس سامح حداقي.