العراق.. حداد عام على ضحايا حريق الحمدانية

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الحداد العام في جميع أنحاء العراق على ضحايا الحريق الذي اندلع، الليلة الماضية، في إحدى قاعات الأفراح بالحمدانية بمحافظة نينوى شمال البلاد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، نقلته وكالة الأنباء العراقية واع، أن السوداني “وجه بإعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، على الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية في منطقة سهل نينوى”.

وكان الحريق الذي اندلع في قاعة للأفراح أدى في حصيلة أولية إلى وفاة أكثر من 100 شخص، وإصابة 150 آخرين، حسب المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الذي أوضح أن هذه الأرقام تمثل حصيلة أولية لحادث الحريق، وأن فرق الإسعاف تواصل جهودها في مكان الحادث.