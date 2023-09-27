الفتوة يهزم حطين في مباراة “الأزرقين”

البعث ميديا – مجد عمران

حقق فريق الفتوة فوزاً مهماً على ضيفه حطين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجلاء في دمشق في الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم.

بداية المباراة شهدت معركة في وسط الميدان وتبادل للسيطرة بين الفريقين، وجاءت أولى الفرص الخطيرة للفتوة عن طريق اللاعب “محمود البحر” في الدقيقة السادسة بتسديدة تصدى لها الحارس “يزن عرابي” ، واستمرت سيطرة أصحاب الأرض لتثمر عن الهدف الأول الذي أحرزه اللاعب “أحمد الأشقر” من ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة .

بعد هدف الفتوة حاول حطين العودة إلى المباراة عبر عدة محاولات كان أخطرها ” الركنية المخادعة” من الأرجنتيني “أليكسيز بارازا” في الدقيقة 11، ورأسية “سليمان رشو” في الدقيقة 17 إلا أنه لم يستطع تحقيق التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتوة بهدف دون مقابل.

في الشوط الثاني دخل حطين وعينه على تعديل الكفة ليضغط على مناطق الفتوة في الدقائق الأولى من الشوط عبر محاولة “الرشو” التي أثارت الجدل بعد مطالبة “الحيتان” بركلة جزاء في الدقيقة 49 لكن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب، ولم تتجسد السيطرة الحطينية بعدها لأهداف لتنتهي المباراة بفوز الفتوة بهدف من دون مقابل.

وفي حلب حسم أهلي حلب ديربي المدينة أمام الحرية بنفس النتيجة, حيث سجل هدف اللقاء الوحيد محترف القلعة الحمراء النيجيري “فيكتور أباتا” في الدقيقة 50 من زمن اللقاء.

يذكر أن مباريات الجولة ستستكمل يوم الجمعة بلقاءات جبلة والكرامة، الوحدة والجيش ، الوثبة والساحل، وتشرين والطليعة.