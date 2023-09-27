مركز السلام السوري الروسي التعليمي في أشرفية صحنايا

مركز السلام السوري الروسي التعليمي في أشرفية صحناي

افتتح، اليوم، في أشرفية صحنايا، بريف دمشق، مركز السلام السوري الروسي، التابع لمبادرة السلام السورية الروسية.

ويقدم المركز مختلف الأنشطة الفنية والثقافية والموسيقية والرياضية والتعليمية، ومنها دورات لتعليم اللغة الروسية لأبناء الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري.

نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم، اللواء البحري فاديم كوليت، في تصريح للصحفيين، لفت إلى أهمية مركز السلام السوري الروسي التعليمي في دعم الأطفال من أبناء الشهداء والجرحى وتكريمهم وتقديم المساعدات والدعم للأشخاص وتعليم اللغة الروسية للمستفيدين من خدمات المركز.

بدوره، أوضح رئيس مبادرة السلام السورية الروسية، الدكتور أحمد الكود، أن المركز يعتبر انطلاقة لافتتاح مراكز تعليمية وطبية تابعة للمبادرة في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن المبادرة تهتم برعاية جرحى الجيش وأسر شهدائه وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

ويضم المركز، بحسب ما ذكرت رئيسة مجلس إدارة المبادرة، مي يوسف، في تصريح لسانا، خمس قاعات صفية تعليمية، ويعتبر الأول من نوعه، وخاصة بما يتعلق بالاهتمام بأبناء شهداء وجرحى الجيش العربي السوري وتقديم الخدمات التعليمية، وأهمها تدريس اللغة الروسية لهم مجاناً وبأسعار رمزية لباقي الطلاب.

وتخلل الافتتاح تكريم خمسين أسرة من أسر الشهداء والجرحى وعدد من الطلاب المتفوقين.