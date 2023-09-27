مليارات الدولارات.. إيرادات لعبة كاندي كراش منذ إطلاقها

أعلنت شركة كينغ لتطوير الألعاب أن إيرادات لعبة كاندي كراش ساغا، التي يلعبها الملايين حول العالم، وصلت إلى 20 مليار دولار، منذ إطلاقها عام 2012.

ونقلت وكالة رويترز عن تغودولف سومستاد، رئيس الشركة، أن كاندي كراش والنسخ الأخرى منها أظهرت أن ألعاب الهاتف المحمول يمكن أن تحظى بجاذبية دائمة، فقد أثبتنا أنه من الممكن إعادة إحياء ألعاب تم إصدارها قبل سنوات وإبقاؤها جذابة لمدة عقد أو أكثر وتحطيم الأرقام القياسية حتى بعد عقد من الزمن.

وبدأت اللعبة في الظهور عبر موقع على الإنترنت قبل أن تنتقل إلى الفيسبوك ثم الهاتف المحمول، حيث زاد انتشارها بشدة، وتم تحميلها خمسة مليارات مرة حتى الآن، وكان لها السبق في نموذج “فريميوم”، حيث تكون اللعبة مجانية ولكن يمكن للاعبين إنفاق أموال لتعزيز أدائهم أو يمكنهم مشاهدة الإعلانات لتعلم حركات.