“معرض المنتجات الريفية”.. سلع مميزة بأسعار مناسبة وإقبال كبير

في مشهد يصور بساطة الريف وأهله، وبأيدي نساء من مختلف قرى ريف حمص، يجد زوار “معرض المنتجات الريفية” في مدينة حمص كل متطلباتهم، من منتجات تمتاز بجودة عالية وأسعار مناسبة، مقارنة بالمنتجات التي تطرحها المعامل.

لكن أكثر ما يرهق ويعيق المنتجين من الأسر الريفية هو انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار الغاز، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الأسعار، هذا ما بينته السيدة سهير رسلان صاحبة مشروع “صنع بحب”، الذي انطلق منذ حوالي العام بدعم من منظمة UNDP، ويرعى السيدات الريفيات، وأوضحت أن المشروع يؤمن فرص عمل لحوالي 35 سيدة، من أرياف حمص، ينطلق عملهم من مبدأ الجودة العالية والأسعار المناسبة، بعيداً عن المواد الحافظة، والمشروع يقدم دعم للنساء الريفيات بهدف عرض منتجاتهم ومساعدتهم في تسويقها.

السيدة فايزة عودة، من قرية سكرة، تعرض منتجاتها البسيطة في المعرض، من كشك وبرغل وزعتر وشراب الحصرم واللوز وزبدة اللوز ودبس البندورة والمكدوس، وأشارت إلى أنها تلقت الدعم من منظمة UNDP وحصلت على منحة لشراء المعدات وبدأت مشروعها، ولكن عدم توفر الكهرباء وارتفاع أسعار الغاز وشح المياه، الذي تعاني منه قريتها، يشكل عائقاً كبيراً في عملها.

المشاركة رندة شاهين، أم لخمسة أطفال، بينت للبعث ميديا، أنها تسعى للوصول إلى سوق أكبر واسم وسمعة جيدة، ومنتجاتها تشمل الحلويات الغربية التي تصنعها ضمن المنزل وتسوقها عبر الفيسبوك تحت اسم “سنابل السلام”، عن طريق التوصية المسبقة، ولفتت إلى أن أبرز المشكلات التي تواجهها هي انتظار الكهرباء لأوقات متأخرة، الأمر الذي يعرض منتجاتها للتلف في بعض الأحيان، بالإضافة لارتفاع الأسعار فالمستهلك يعترض على الرفع المستمر للأسعار.

وذكرت دولت الشعلة، إحدى سيدات قرية الضبعة بريف حمص، أنها خضعت لعدت دورات عن طريق منظمة UNDP وبدأت العمل منذ شهرين، و شاركت في المعرض بهدف عرض منتجاتها التي تشمل القريشة والزبدة واللبنة والسمن العربي والشنكليش، وذكرت أنها تعتمد على الحطب كبديل عن الغاز، والمنظمة ساعدتهم في عملية حفظ المنتجات عن طريق منحهم ألواح طاقة لتشغيل البرادات.

الزوار أعربوا عن إعجابهم بالمنتجات المقدمة ضمن لداامعرض، حيث بين أحد الزوار أن أهالي المدينة يحبون المنتج الريفي، وأغلب العائلات تقصد أهالي الريف للحصول على بعض المنتجات، أما الآن، ومن خلال المعرض، تم تسهيل الأمر واختصار تكاليف النقل على المستهلكين بحيث أصبح المنتج الريفي بين أيديهم بكل سهولة.

ويشار إلى أن معرض المنتجات الريفية تقيمه محافظة حمص بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويتضمن العديد من المشاركات والتجارب لمشاريع صغيرة من مختلف مناطق المحافظة ويشكل فرصاً تسويقية جديدة لأكثر من 100 مشروع صغير.

البعث ميديا – ابراهيم مخلص الجهني