أجواء غائمة جزئيا وهطولات غزيرة فوق الساحل

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تواصل درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية، وتكون هناك هطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية.

ويكون الجو بارداً ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية مع تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 65 كم/سا وخاصة في المنطقة الوسطى، أما البحر فيكون متوسط ارتفاع الموج.