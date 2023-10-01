إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس وسط إطلاق وابل من الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة العوجا شمال أريحا واعتقلت شاباً، فيما اعتقلت اثنين آخرين خلال مرورهما على حواجزها العسكرية غرب نابلس، وعند مدخل مدينة الخليل الجنوبي.

إلى ذلك نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل بلدات مدينة الخليل ومخيماتها، ما أدى إلى عرقلة حركة مرور الفلسطينيين.