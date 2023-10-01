اتحاد شبيبة الثورة ينظم زيارة لضريح الجندي المجهول بمناسبة ذكرى تأسيسه

بمناسبة العيد الـ55 لتأسيس منظمة اتحاد الشبيبة، نظمت قيادة اتحاد شبيبة الثورة اليوم زيارة إلى ضريح الجندي المجهول في قاسيون لوضع إكليل من الزهور على الضريح.

وشارك في الزيارة ووضع الإكليل الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال، وعدد من أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي وأمناء فروع الحزب بدمشق وريفها والقنيطرة وأعضاء قيادة اتحاد شبيبة الثورة وأمناء الفروع والشبيبيين.

ويحتفل الشباب السوري في الأول من تشرين الأول من كل عام بذكرى تأسيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة عام 1968، التي تهدف إلى إعداد جيل الشباب متحصنا بمهارات فكرية وجسدية.