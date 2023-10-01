الداخلية العراقية تكشف سبب حريق الحمدانية بنينوى وعدد ضحاياه

كشفت وزارة الداخلية العراقية عن سبب الحريق المروع الذي اندلع بقاعة الأفراح في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى، وعدد الضحايا الذي أسفر عنه.

وقال رئيس لجنة التحقيقات الخاصة بالحادثة اللواء سعد فلح في مؤتمر صحفي اليوم وفقاً لموقع السومرية نيوز: “إن المتسبب الرئيس لعملية الاحتراق هو وجود الألعاب النارية الكهربائية التي ارتفعت لأربعة أمتار، ولامست مواد سريعة الاشتعال”.

وأشار فلح إلى أن القاعة خالية من أبواب الطوارئ، وتتسع لـ 500 شخص فقط، وتحتوي على مواد سريعة الاشتعال في السقف والأرضية.

وذكر رئيس اللجنة أن الحصيلة النهائية للضحايا تمثلت بوفاة 107 أشخاص، وإصابة 82 آخرين، فيما تم إجلاء 600 شخص من داخل القاعة، مؤكداً وجود تقصير من أصحاب قاعة العرس، حيث لم يكن هناك التزام بشروط السلامة والأمان.

كما أصدرت اللجنة توصيات عديدة بما فيها إعفاء مسؤولين وإحالتهم للتحقيق، حيث تم إعفاء قائم مقام الحمدانية، ومسؤولين آخرين لثبوت تقصيرهم.