تفاصيل مقتل مدير مشفى السقيلبية سابقاً وزوجته

قتل الطبيب عصام هوشة مدير مشفى السقيلبية الوطني السابق وزوجته، وأصيب اثنان من أولاده إصابات حرجة في منزله في قرية حورات عمورين بريف حماة.

وفي التفاصيل التي نشرتها وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على فيسبوك ورد إخبار بالساعة 15:30 من تاريخ 2023/9/30 إلى شرطة منطقة الغاب من مشفى السقيلبية الوطني بالدخول إليه مفارقاً الحياة كل من الطبيب عصام هوشة وزوجته المدعوة رجاء الأحمد وإصابة كل من ولديه (ريما ) و (زين) وزوج ابنته المدعو (أحمد . ع) إصابات بليغة بشظايا متفرقة في جميع أنحاء الجسـم.

على الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة الغاب ومركز الأمن الجنائي إلى المكان، وبالتحقيق الأولي تبين إقدام زوج ابنة الطبيب المدعو (أحمد.ع) على إطلاق النار ورمي قنبلة يدوية وتفجيرها في منزل الطبيب عصام الكائن في قرية حورات عمورين التابعة لمنطقة تل سلحب بحماة ما أدى إلى وفاته مع زوجته وإصابة ولديه وزوج ابنته مُطلق النار وذلك بسبب خلافات عائلية.

تم مصادرة البندقية الحربية وثلاث قنابل يدوية من مكان وقوع الحادثة، والتحقيقات مازالت مستمرة.