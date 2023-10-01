سورية تشارك بفيلم “شغف ليلى والشهم” في مهرجان الإسكندرية السينمائي

تشارك سورية في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ 39، من خلال الفيلم الروائي القصير “شغف ليلى والشهم” إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

ويحكي الفيلم الذي كتب له السيناريو وأخرجه خالد عثمان عن حياة أسرة تتصارع فيها مصائر الشخصيات بين أنانية الزوج وطموح الزوجة فتدفع ابنتهما الثمن.

وتتوغل حكاية الفيلم في نفسية بعض النماذج البشرية ومدى الصراعات الداخلية التي يعيشونها وتأثيراتها على المحيط، ولكن دائماً هناك مساحات للأمل لا يمكن أن تمحى.

وينافس الفيلم “شغف ليلى والشهم” ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في المهرجان الذي ينطلق اليوم ويستمر لغاية الخامس من الشهر الجاري، ويشارك خلال هذه الدورة 120 فيلماً من 25 دولة، حيث تضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير التي يرأسها الفنان محمد رياض كلاً من أندريا لودفيتشتي من إيطاليا وعامر سالمين من الإمارات.

الفيلم من تمثيل نادين قدور، وعامر علي، وليال واكيم، وشهد الشطة، وعوض القدرو، وحمادة سليم، ومهند البزاغي.