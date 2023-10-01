فيتنام… مقتل تسعة أشخاص جراء فيضانات اجتاحت البلاد

لقي تسعة أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت المناطق الشمالية والوسطى في فيتنام.

وذكرت لجنة التوجيه الوطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها في فيتنام أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، والتي ضربت عدة مناطق شمال ووسط البلاد تسببت بمقتل تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، إضافة إلى تدمير منازل وطرق وأحواض استزراع مائي وحقول أرز وغيرها من المحاصيل، فضلا عن نفوق طيور ورؤوس من الماشية.

ووفقاً لمكتب الإحصاءات العامة في البلاد أسفرت الكوارث الطبيعية، وخاصة الفيضانات والانهيارات الأرضية عن مقتل أو فقدان 98 شخصا وإصابة 103 آخرين في فيتنام خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.