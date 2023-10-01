وزارة الصحة تطلق حملة التوعية الوطنية حول سرطان الثدي تحت شعار “الفحص المبكر.. أمان واطمئنان”

أطلقت وزارة الصحة حملة التوعية الوطنية حول سرطان الثدي، تحت شعار “الفحص المبكر.. أمان واطمئنان”، وتركز على إجراء الفحوصات والاستقصاءات اللازمة للنساء اللواتي تجاوزن عمر الـ20 سنة لإجراء الفحص السريري، وللواتي تجاوزن الـ40 لإجراء تصوير الثدي الشعاعي، ولتحويل السيدات عاليات الخطورة بعمر أقل من 40 سنة لإجراء التصوير بالأمواج فوق الصوتية، إضافة إلى إقامة ندوات حول آخر المستجدات العلمية عن أورام الثدي.

وتبذل المنظومة الصحية في سورية جهوداً كبيرة لنشر ثقافة الكشف المبكر عن سرطان الثدي عبر إقامة الفعاليات والندوات الصحية والتوعوية عن طريقة الفحص الذاتي للثدي وأهميته، وإجراء الفحوصات التشخيصية بالمراكز المختصة، وضرورة الاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة خلال الشهر الوردي، وفق مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي.

ويحدث سرطان الثدي في كل بلد من بلدان العالم بين النساء من كل الأعمار بعد سن البلوغ، وتزداد معدلات الإصابة خلال التقدم في العمر بشكل أكبر.

وحسب منظمة الصحة العالمية تم تشخيص إصابة 2.3 مليون امرأة بسرطان الثدي خلال عام 2020، وسجلت 685000 حالة وفاة بسببه على مستوى العالم، وفي نهاية عام 2020.