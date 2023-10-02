النيجر تقبل وساطة الجزائر لإيجاد حل سياسي لأزمتها

أعلنت الحكومة الجزائرية أنها تلقت عبر وزارة خارجية النيجر مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في إطار المبادرة التي تقدم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان اليوم، “إن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها”.

وأضافت الوزارة: “إن الرئيس تبون كلف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كل الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية”.