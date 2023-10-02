رئاسة الجمهورية تهنئ الصين بعيدها الوطني الرابع والسبعين

هنأت رئاسة الجمهورية العربية السورية الشعب الصيني بالعيد الوطني الرابع والسبعين لبلده، منوهة بالتقدم الكبير الذي حققته الصين بفضل شعبها المحب لبلده المحافظ على هويته الوطنية.

وجاء في نص التهنئة التي تم نشرها عبر منصة رئاسة الجمهورية على “إنستغرام”: “لقد أصبحت الصين مصنعاً للإبداع العالمي، بفضل شعبها المحب لبلده والفخور بها، والذي حقق تقدماً اقتصادياً وتكنولوجياً كبيراً، وحافظ في الوقت نفسه على هويته الوطنية بطريقة تستحق كل التقدير… نهنئ الشعب الصيني والقيادة الصينية بمناسبة العيد الوطني الرابع والسبعين لجمهورية الصين الشعبية الصديقة “.

يذكر أن الصين تحتفل في الأول من شهر تشرين الأول من كل عام بالعيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية التي تأسست عام 1949.