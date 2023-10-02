لتعزيز مصادر دخل الجرحى.. جريح الوطن يقيم دورة تدريب بالتجميع الإلكتروني في حسياء

نظم مشروع جريح الوطن دورة تأهيل وتدريب بمجال الصناعة والتجميع الإلكتروني في مدينة حسياء الصناعية بريف حمص لأربعة عشر جريحا من شريحة العجز الكلي.

وتهدف الدورة التي أقيمت بالتعاون مع المجموعة العربية الدولية للتكنولوجيا إلى تأمين فرص عمل للجرحى ضمن منازلهم، وتندرج ضمن سعي مشروع جريح الوطن لتعزيز مصادر دخل جرحى العجز الكلي، عن طريق تأمين فرص عمل تتوافق مع حالتهم الصحية.

حضر الدورة المجموعة الأولى من الجرحى الذين تم تدريبهم سابقاً لتسليم التجهيزات المنفذة من قبلهم، وهي أجهزة إنارة طاقة بديلة.