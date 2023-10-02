الإثنين, أكتوبر 2, 2023
Latest:
محليات

لتعزيز مصادر دخل الجرحى.. جريح الوطن يقيم دورة تدريب بالتجميع الإلكتروني في حسياء

azez

نظم مشروع جريح الوطن دورة تأهيل وتدريب بمجال الصناعة والتجميع الإلكتروني في مدينة حسياء الصناعية بريف حمص لأربعة عشر جريحا من شريحة العجز الكلي.

وتهدف الدورة التي أقيمت بالتعاون مع المجموعة العربية الدولية للتكنولوجيا إلى تأمين فرص عمل للجرحى ضمن منازلهم، وتندرج ضمن سعي مشروع جريح الوطن لتعزيز مصادر دخل جرحى العجز الكلي، عن طريق تأمين فرص عمل تتوافق مع حالتهم الصحية.

حضر الدورة المجموعة الأولى من الجرحى الذين تم تدريبهم سابقاً لتسليم التجهيزات المنفذة من قبلهم، وهي أجهزة إنارة طاقة بديلة.