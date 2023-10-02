مواجهة مصيرية للفتوة في كأس الاتحاد الآسيوي

سيكون فريق الفتوة مطالباً بالفوز على ضيفه العهد اللبناني، في لقائهم اليوم، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في مدينة الإحساء السعودية (أرض فريق الفتوة)، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الفتوة يدخل المباراة واضعاً نصب عينيه حصد نقاط المباراة الثلاث، وهي الكفيلة في دخوله أجواء المنافسة والمرشحة للعبور للدور الثاني، خاصة بعد أن خسر أولى مبارياته أمام جبل المكبر الفلسطيني.

المباراة صعبة وليست سهلة كما يتصورها الكثيرون، خاصة وأن الفريق اللبناني (الذي فاز على النهضة العماني) من الفرق التي تطور مستواها في الفترة الماضية بقيادة مدربنا الوطني رأفت محمد، ” سبق للعهد أن توج بلقب المسابقة عام 2019″ ويضم في صفوفه نخبة من أبرز نجوم المنتخب اللبناني الأول أبرزهم الحارس محمد مطر بالإضافة لحسين زين، حسن فرحات، خليل خميس، علي حديد، محمد وسلطان حيدر، علي الحاج، والمهاجم الاسكتلندي وهداف الفريق لي أيروين بالإضافة للاعبي منتخبنا الوطني محمد مرمور ومحمد الحلاق، ومن هنا تكمن صعوبة المهمة على لاعبي الفتوة.

وتكمن قوة الفتوة في الجماعية التي يلعب بها الفريق وبالنفس الطويل للاعبين خلال أي مباراة، وقد تغير مشاركة اللاعب الدولي ثائر كروما ” بعد حصوله على الموافقة اللازمة آسيويا للمشاركة في المباراة” على تحسين خط وسط الفريق الذي لم يكن جيداً في المباريات الأخيرة له بالدوري، وستزداد قوة الفريق بالناحية الهجومية ما افتقده الفريق بالمباراة الأولى له بالمسابقة.

مشكلة الفتوة أنه يخوض مبارياته بعيدًا عن أنصاره ومحبيه، وهي مشكلة تؤرق الكادر التدريبي بقيادة أيمن الحكيم الذي صرح “أمس” خلال الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قائلاً: “نواجه فريق العهد وهو فريق ليس سهل أبداً ويمتلك عناصر على مستوى عالٍ حيث سنلعب هذه المباراة بطموح الفوز والحصول على الثلاث نقاط لتعويض جمهورنا عن خيبة الخسارة الأولى أمام جبل المكبر”.

رئيس نادي الفتوة مدلول العزيز أكد في اتصال هاتفي لـ”البعث ميديا” أن مباراة العهد تشكل منعطفاً هاماً في مسيرة الفريق ضمن البطولة، حيث يطمح من خلالها للعودة إلى المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، لأننا نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين وكادر تدريبي قادر على المنافسة ضمن هذه البطولة بموازاة منافستنا على بطولة الدوري والحفاظ على اللقب، مضيفاً وفرنا كل مستلزمات الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، ونسعى لإسعاد جماهير الفتوة في كل مكان، وهنا لابد أن نشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على الدعم والاستضافة، وتذليل كل الصعوبات من حيث الإقامة والملاعب ومستلزمات النجاح المطلوبة.

عماد درويش