إستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة ضمن ورشة عمل حوارية بدمشق

أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق ورشة عمل حوارية لمناقشة بنود الإستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة، وذلك في مقر اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق.

وشارك في الورشة التي أقيمت بالتنسيق مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أكثر من 20 منظمة غير حكومية تعنى بالطفولة المبكرة، وتمت خلالها مناقشة العديد من المحاور والبنود المتعلقة بحماية الطفل وصحته وتعليمه.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق دالين فهد أن الورشة عبارة عن حوار يشمل كل المحافظات السورية للوصول لوضع الخطط العملية لتنفيذ أهداف الخطة الوطنية للطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز النهج التشاركي مع المنظمات غير الحكومية والخروج بعدد من المقترحات باتجاه تعديل بعض بنود الخطة.

يشار إلى أن مشاريع الإستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة تشمل جميع فئات الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم لتصل إلى مستوى الجودة الشاملة.