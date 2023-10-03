إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة

أصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنين اقتحموا قرية جالود جنوب نابلس، واعتدوا على منازل الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس ومخيم الفوار جنوب الخليل، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق، وأربعة فلسطينيين بجروح، بينهم طفل قامت باعتقاله.

وداهمت قوات الاحتلال حي وادي الجوز في القدس وعدة أحياء في نابلس والبيرة وبلدتي حوسان في بيت لحم وصيدا في طولكرم ومخيمي الجلزون والأمعري في رام الله، واعتقلت ستة فلسطينيين.