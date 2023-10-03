استهداف مقرات للإرهابيين في إدلب.. وإسقاط مسيرتين بحلب

في إطار عمليات رصد ومتابعة تحركات المجموعات الإرهابية المسلحة والرد على اعتداءاتها المتكررة على القرى والبلدات الآمنة ونقاط الجيش العربي السوري في ريفي حماة وإدلب، نفذت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على هذا الاتجاه استهدافات مركزة لمقرات الإرهابيين و تحصيناتهم ومرابض مدفعيتهم ما أدى إلى تدمير تلك المقرات والتحصينات إضافة إلى تدمير عدد من مدافع الهاون ومقتل وجرح عدد من الإرهابيين المنتمين لتنظيم أنصار التوحيد الإرهابي.

كما تم تدمير وإسقاط طائرتين مسيّرتين للتنظيمات الإرهابية في ريف حلب الشمالي كانت تحاول استهداف مواقع قواتنا في المنطقة المذكورة.