الأوقاف تفتتح مركزين للرنين المغناطيسي وغسيل الكلى

افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد مركز التصوير بالرنين المغناطيسي بتقنية “التصوير المفتوح” في مستوصف دعم الوقفي الخيري الملحق بجامع عثمان بن عفان في كفر سوسة بدمشق اليوم.

ويعد الجهاز، المزود بتقنيات متقدمة لتصوير عالي الدقة، من أحدث الأجهزة في سورية في هذا المجال.

في السياق، افتتح السيد مركز غسيل الكلى المجهز بأحدث التقنيات الطبية لإجراء جلسات الغسيل لمرضى القصور الكلوي.

وزير الأوقاف تفقد، قي ختام جولته، قسم الصيدلية المرخصة في المستوصف، والتي تقدم الأدوية مجاناً للفقراء من المرضى، وجال على الأقسام الطبية في المستوصف واستمع إلى المواطنين والعاملين ومدير المستوصف.

تجدر الإشارة إلى أنَّ مستوصف دعم الوقفي الخيري يقدم الخدمات التشخيصية والاستقصائية الطبية والتحاليل الطبية والأدوية للمرضى الفقراء مجاناً أو بأسعار رمزية خيرية تتناسب مع تفاوت دخل المرضى.

وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات التي قدمها منذ افتتاحه حوالي 42000 مريض، بمعدل وسطي يتجاوز 3000 مريض شهرياً.